Wall Street - Stock to watch del 12 giugno

NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo facendo presagire un avvio in recupero per gli indici americani dopo il ribasso registrato ieri. I guadagni potrebbero, tuttavia, essere contenuti a seguito dei timori su quando le banche centrali inizieranno a ridurre le politiche accomodanti portate avanti finora.

La giornata non presenta dati macro di rilievo, mentre il dollaro è in recupero, così come gli altri mercati azionari europei grazie agli acquisti su prezzi più bassi con un occhio a quello che farà la Fed sul pacchetto di stimoli.

Intorno alle 13,35 italiane il futures sul Dow Jones sale dello 0,28%, quello sull'S&P 500 dello 0,52%, quello sul Nasdaq dello 0,45%.

Sul mercato obbligazionario, il titolo decennale cede 2/32 con un rendimento al 2,19%, mentre il trentennale perde 3/32 e rende 3,32%.

I titoli in evidenza:

* Il titolo Ulta Salon Cosmetics and Fragrance ieri sera saliva del 4,4% nel dopo borsa a seguito dei risultati del primo trimestre chiuso con utili per azioni di 0,65 dollari e la conferma della guidance già annunciata per l'anno fiscale 2013.

* La controllante di Kfc Yum Brands potrebbe essere al centro degli interessi degli investitori dopo l'annuncio nella tarda serata di ieri di un calo nelle vendite dei ristoranti in Cina.

* I regolatori Usa hanno dato due anni di tempo a diverse banche, fra cui Jp Morgan Chase, Citigroup e Bank of America, per ottemperare alla controversa richiesta Dodd-Frank che prevede di eliminare lo swap trading dalle banche. Gli istituti dovranno pertanto inserire le attività da swap in entità separate altrimenti non riceveranno il sostegno federale.