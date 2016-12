Wall Street - Stock to watch dell'11 giugno

NEW YORK, 11 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in calo, con gli investitori delusi dal mancato annuncio da parte della banca centrale giapponese di nuove misure sul mercato obbligazionario, mentre ancora ci si interroga sulle future mosse della Federal Reserve.

La Banca del Giappone, al termine della riunione mensile, ha mantenuto invariata la politica monetaria, senza nuove misure per calmare la volatilità dell'obbligazionario, ritenendo probabilmente che la recente turbolenza dei mercati non rappresenti ancora un rischio significativo per le prospettive di ripresa economica.