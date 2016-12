Borsa Usa in rialzo a fine mattina, dato occupati allevia timori su Fed

MILANO, 7 giugno (Reuters) - L'azionario Usa viaggia in territorio positivo dopo il dato sui nuovi occupati di maggio che suggerisce che c'è ancora bisogno degli stimoli all'economia messi in campo dalla Fed, dissipando i timori che invece la banca centrale potesse decidere presto Un allentamento del programma.

Secondo i dati del dipartimento del Lavoro i nuovi occupati a maggio sono cresciuti di 175.000 unità, meglio delle attese ma non abbastanza per consentire alla Fed di mandare in soffitta il programma di riacquisto di titoli di stato nel breve.