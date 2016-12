Borsa Usa, indici negativi dopo Draghi su tassi, attesa dati

NEW YORK, 6 giugno (Reuters) - L'azionario Usa è nel terreno negativo e non riesce a rimbalzare nonostante venga da due giorni di ribasso, dopo che il presidente della Bce, Mario Draghi, ha escluso azioni più aggressive per sostenere l'economia europea.

Draghi ha detto che la politica della Bce rimarrà accommodante per quanto necessario, ma ha escluso, per il momento, un calo del tasso sui depositi nel terreno negativo.

Il Nasdaq è positivo, sostenuto da titoli come Ciena , che balza dopo l'utile a sorpresa e previsioni di fatturato più forte delle attese per il trimestre in corso. JDS Uniphase in netto rialzo, poco mossa Cisco Systems.