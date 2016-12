Borsa Usa, indici in calo in attesa segnali Fed

NEW YORK, 4 giugno (Reuters) - Indici in leggera flessione a Wall Street in una seduta di sostanziale attesa dei prossimi eventi macro e delle dichiarazioni di due rappresentanti della Fed stasera da cui potrebbero emergere nuove indicazioni rispetto ad un eventuale cambio di ritmo delle politiche di stimolo dell'economia.

Molti investitori preferiscono astenersi dal prendere grosse posizioni fino ai dati di venerdì prossimo sui nuovi posti di lavoro creati nel settore non agricolo, elemento fondamentale per la politica monetaria della Fed.

"Senza un vero elemento catalizzatore che possa spingere il mercato in una direzione o in altra, ma con diversi elementi all'orizzonte non mi sorprende vedere che i mercati si muovono in laterale", dice Art Hogan, direttore generale di Lazard Capital Markets a New York.