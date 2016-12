Borsa Usa, S&P incerto dopo dato Ism, Dow in rialzo aiutato da Merck

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - Seduta contrastata per gli indici dell'azionario Usa, con gli ultimi dati macro che dipingono un quadro incerto della prima economia a livello mondiale.

L'S&P fluttua sopra e sotto la parità in una seduta nervosa, mentre il Dow Jones riesce a mantenersi in territorio positivo, aiutato dal balzo di quasi il 5% di Merck & Co Inc.

Il big farmaceutico è uno dei titoli migliori dopo aver pubblicato i risultati di uno studio su un farmaco contro il melanoma che mostrano un successo nel 38% dei casi.

L'indice Ism ha mostrato una contrazione del settore manufatturiero a maggio, al minimo da giugno 2009, ma i dati sulle spese per le costruzioni hanno mostrato un leggero rialzo ad aprile.

"Siamo sui massimi storici e i dati non sostengono questi livelli record. Ci sono dei realizzi e, almeno che le cose non inizino a girare, potrebbe esserci una piccola correzione", spiega Ken Polcari, direttore della 'Nyse floor division' presso O'Neil Securities a New York.

"Non ci sarà una correzione del 10-15% perchè la Fed non lo lascerà accadere, ma una discesa a 1.600 punti non è questa gran cosa", aggiunge.

La scorsa settimana il mercato azionario ha registrato una certa volatilità sui timori che la Fed possa ridurre il sostegno all'economia prima del previsto.

Intorno alle 19,15 italiane il Dow Jones sale dello 0,33%, l'S&P 500 cede lo 0,1%, il Nasdaq cede lo 0,65%.