Wall Street - Stocks to watch del 30 maggio

NEW YORK, 30 maggio (Reuters) - I futures sulla borsa Usa sono poco mossi indicando un avvio senza variazioni di rilievo a Wall Street dopo il calo di ieri, in una seduta che si preannuncia di pausa dopo gli ultimi sbalzi.

Qualche nuova indicazione direzionale potrebbe tuttavia arrivare da alcuni importanti dati macro in agenda oggi.

In arrivo anche il dato sulle nuove richieste settimanali dei sussidi di dissoccupazione (che dovrebbero attestarsi a 340.000 unità) e le vendite immobiliari in corso.

I Treasuries sono in lieve calo in vista dell'offerta odierna sul segmento a sette anni per 29 miliardi. Il benchmark decennale cede 7/32 con un rendimento a 2,14% e il trentennale scende di 10/32 con un rendimento del 3,28%.