Borsa Usa in ribasso su realizzi dopo massimi record

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - L'azionario Usa prosegue in ribasso dopo i record storici segnati nei giorni scorsi, sui timori che la Fed possa attenuare il piano di stimolo, a causa del miglioramento dell'economia.

"Se lo fanno [l'allentamento delle misure di stimolo] significa che la Fed vede un rafforzamento dell'economia, che la gente non vede; questo è un fatto positivo", dice Jack De Gan, senior adviser di Harbor Advisory a Portsmouth, New Hampshire. "Ma con il mercato a questi livelli, tutti cercano scuse per prendere profitto e oggi ci sono buone ragioni per farlo".