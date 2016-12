Wall Street - Stocks to watch del 28 maggio

NEW YORK, 28 maggio (Reuters) - I futures sulla borsa Usa si muovono in rialzo indicando un avvio positivo dopo la chiusura di ieri per il Memorial Day.

Alla riapertura della settimana borsistica di Wall Street gli investitori leggono con fiducia le dichiarazioni provenienti dalle banche centrali mondiali che indicano continuità delle politiche monetarie messe in atto per sostenere le economie.

Sia la Banca del Giappone che la Bce hanno confermato che le loro politiche non avranno cambiamenti e ieri il membro dell'esecutivo della Banca centrale europea, Joerg Asmussen, ha detto che la banca manterrà la politica di espansione monetaria per tutto il tempo necessario.

In particolare i riflettori saranno puntati sull'indice di fiducia dei consumatori per il mese di maggio visto dagli analisti in rialzo a 71,00. Il dato sarà pubblicato per le 16,00 italiane mentre prima saranno resi noti l'indice Fed Chicago sul settore manifatturiero (alle 14,30) e l'indicatore sui prezzi delle case S&P/Case Shiller (alle 15,00).