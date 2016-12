Borsa Usa in calo su incertezza stimoli Fed, bene P&G

NEW YORK, 24 maggio (Reuters) - Terza seduta consecutiva in calo per la borsa Usa, con gli indici indirizzati ad archiviare la prima settimana negativa da metà aprile sui timori che la banca centrale statunitense possa ridimensionare il suo supporto all'economia.

Il venerdì rappresenta inoltre un momento naturale per le prese di profitto, in particolare in questo caso in vista di un weekend lungo che lunedì vedrà i mercati chiusi per il Memorial Day, prosegue Bell.