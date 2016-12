Borsa Usa contrastata, sale Nasdaq con Google, giù Dow con Ibm e GE

NEW YORK, 19 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono contrastati, con il Nasdaq che corre e il Dow che arranca.

L'indice dei trenta principali titoli industriali viene zavorrato da Ibm, in calo del 7% dopo aver archiviato il trimestre con utili inferiori alle attese.

A spingere il Nasdaq è soprattutto Google (+2,5% circa), che ha chiuso il primo trimestre con ricavi del core business Internet in rialzo del 23%.

Tra gli altri titoli in evidenza, in volo Vertex Pharmaceuticals (+58% circa): un farmaco sperimentale, in una fase di sviluppo clinico, ha evidenziato che pazienti adulti affetti da fibrosi cistica hanno registrato un miglioramento delle funzioni polmonari.