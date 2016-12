Borsa Usa in ribasso su dati Cina e Usa, corre Citi, vola Sprint

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in ribasso, zavorrati dai timori di rallentamento dell'economia mondiale.

E' significativo che l'azionario di New York si muova sotto la parità nonostante i risultati oltre le attese di Citigroup (+3% circa).

E non basta, a rendere frizzante l'umore del mercato, l'offerta da 25,5 miliardi di dollari in contanti e azioni per Sprint Nextel (+13,5% circa) presentata da Dish Network (-7% circa).