Borsa Usa incerta, dati sussidi aiutano ma tecnologici frenano

Tra i tecnologici prevale però la debolezza, con le società legate ai Pc come Microsoft, Hewlett-Packard e Intel in sofferenza dopo dati che hanno evidenziato un calo del 14% delle vendite di personal computer nei primi tre mesi dell'anno, la contrazione più pronunciata di due decenni.

"Sono tutti colpiti dalle vendite perché sembra che le vendite di Pc siano di nuovo deboli, in quanto questo tipo di apparecchi sta perdendo quote di mercato a favore di tablet, smartphone e laptop a minor prezzo", commenta Tim Ghriskey di Solaris Group. "E questo stamattina pesa sul mercato".

Acadia Pharmaceuticals vola con +46% sulla scia dell'annuncio che i dati di un test iniziale saranno sufficienti a richiedere l'approvazione per un farmaco sperimentale per il morbo di Parkinson, senza la necessità di condurre un ulteriore test come inizialmente in programma. Continua...