Wall Street - Stocks to watch dell'11 aprile

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - L'azionario Usa dovrebbe partire tra piatta e in leggero rialzo nella seduta odierna dopo che i mercati asiatici e quelli europei hanno seguito la scia dei forti rialzi di ieri a Wall Street, aiutati anche dall'aggressiva politica di allentamento monetario in Giappone e dai segnali di ripresa in Cina.