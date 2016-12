Wall Street - Stocks to watch del 9 aprile

Il calendario delle trimestrali ha preso il via ieri con ALCOA : il colosso dell'alluminio ha archiviato il primo trimestre con utili oltre le attese, ma i ricavi sono stati deludenti.

L'agenda macroeconomica prevede le scorte e le vendite all'ingrosso di febbraio, attese, rispettivamente, in rialzo dello 0,5% e dell'1,3%..

I titoli in evidenza oggi:

* J.C. PENNEY ha assunto nuovamente Myron Ullman come amministratore delegato. Ullman, che era in pensione, prende il posto di Ron Johnson per rilanciare la società.