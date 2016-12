Wall Street - Stocks to watch dell'8 aprile

LONDRA, 8 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

Il calendario delle trimestrali prende il via con ALCOA .

I titoli in evidenza oggi:

* UNITED PARCEL SERVICES ha presentato ricorso contro la decisione dell'Ue di bloccare l'offerta d'acquisto di Tnt Express, ma il gruppo olandese ha precisato che la mossa non costituisce una nuova offerta.

* Secondo gli analisti, la prospettiva di un ordine di Airbus A350 per 7 miliardi di dollari da parte di British Airways costituisce l'obiettivo principale a breve di BOEING , reduce da una crisi di tre mesi per via dei problemi al 787 Dreamliner. Continua...