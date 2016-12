Wall Street - Stocks to watch del 5 aprile

NEW YORK, 5 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un'apertura in calo per la borsa Usa, mentre in Europa le borse muovono in territorio negativo in attesa dei dati sull'occupazione americana.

Gli investitori di tutto il mondo guarderanno ai non farm payroll per avere indicazioni sullo stato di salute della prima economia mondiale. Le attese sono di 200.000 nuovi posti di lavoro creati a marzo.

Tuttavia, i recenti dati macro Usa non brillanti, come quello di ieri sulle richieste di sussidi di disoccupazione in aumento, hanno provocato timori per le cifre sull'occupazione di marzo, facendo crescere anche il dubbio tra gli investitori che l'azionario abbia cantato vittoria troppo presto.

Attorno alle 13,15 italiane, il futures sullo S&P 500 cede 7,90 punti (-0,51%), il derivato sul Nasdaq scende di 16 punti (-0,57%) e il contratto a giugno sul Dow Jones arretra di 73 punti (-0,5%).

Sul fronte obbligazionario, i prezzi dei Treasuries avanzano leggermente, con il decennale che guadagna 3/32 e rende l'1,753%, mentre il trentennale sale di mezzo punto per un rendimento del 2,96%.

I titoli in evidenza oggi:

* WALT DISNEY effettuerà una serie di tagli al personale nelle prossime due settimane, nel tentativo di abbassare i costi del gruppo, riferiscono due fonti vicine al dossier.