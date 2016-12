Borsa Usa debole su dati macro deludenti, S&P ancora vicino a massimi

NEW YORK, 3 aprile (Reuters) - A Wall Street gli indici muovono in territorio negativo sulla scia di dati economici deludenti, anche se il listino S&P 500 continua a muoversi vicino ai massimi storici intraday.

Le cifre sull'occupazione Adp hanno evidenziato che a marzo nel settore privato sono stati creati meno posti di lavoro di quanto ci si aspettasse e al ritmo più lento degli ultimi cinque mesi. Anche l'indice sul settore dei servizi ha deluso il mercato.

Secondo gli investitori, i movimenti dell'azionario dovrebbero mantenersi limitati nelle prossime sedute in vista del dato chiave sui non farm payroll previsto per venerdì.

Ciò nonostante, dicono gli strategist, il momento positivo dell'equity non si ancora è esaurito: l'indice S&P ha sfiorato più volte nelle ultime sedute la resistenza record di 1.576,09 punti.

"Gli investitori appaiono focalizzati sul potenziale di crescita dell'economia globale quest'anno" osserva Stuart T. Freeman, strategist di Wells Fargo Advisors. Il broker ha alzato il target range di fine anno dell'S&P a 1.575-1.625 da un'iniziale forchetta di 1.525-1.575 punti.  Attorno alle 18,55 italiane, l'indice Dow Jones cede lo 0,54% a 14.583 punti; lo Standard & Poor's 500 scende dello 0,85% a 1.556,98, il Nasdaq segna -0,82% a 3.228,23 punti.

Tra i singoli titoli, Zynga balza di oltre il 14% dopo l'annuncio che la società inizierà a offrire in Gran Bretagna giochi in stile poker e casinò in partnership con Bwin.party Digital Entertainment.

ConAgra Foods cede quasi un punto percentuale in scia a un calo degli utili pari al 57% nel terzo trimestre nonostante la crescita del fatturato.

Ben comprata Monsanto, che ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili annuali.