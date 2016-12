Wall Street - Stocks to watch del 3 aprile

NEW YORK, 3 aprile (Reuters) - Muovono in leggero rialzo i futures sugli indici di Wall Street, spingendo l'S&P 500 più vicino ai suoi massimi storici intraday, mentre il focus degli investitori è puntato sulla nuova tornata di dati economici in arrivo.

Proprio sul fronte macro, il report Adp sugli occupati del settore privato a marzo potrebbe fornire oggi indizi sullo stato di salute del mercato del lavoro Usa in seguito ai profondi tagli alla spesa effettuati dal governo. Saranno diffusi in giornata anche le cifre dell'Ism non manifatturiero statunitense.

Per quanto riguarda i risultati corporate, saranno sotto i riflettori i conti di ConAgra Foods e di Monsanto .

Attorno alle 13,50 italiane, il futures sull'S&P 500 sale dello 0,05%, il derivato sul Nasdaq dello 0,01% e il contratto a giugno sul Dow Jones dello 0,04%.

Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, il benchmark decennale guadagna 2/32 e rende l'1,857%, mentre il trentennale avanza di 3/32 per un rendimento del 3,096%.

I titoli in evidenza oggi:

* Tre delle principali case farmaceutiche mondiali - PFIZER , Novartis e ABBOTT LABORATORIES - hanno avanzato offerte per la brasiliana Ache Laboratorios Farmaceuticos in una gara che potrebbe valutare il gruppo oltre 5 miliardi di dollari, riferiscono fonti vicine al dossier.