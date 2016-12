Borsa Usa in rialzo, trascinata da gruppi assicurativi sanità

NEW YORK, 2 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo, con l'S&P 500 vicinissimo ai massimi storici intraday, aiutati dai titoli del settore medicale.

Il comparto è infatti in rialzo dopo che il governo ha abbandonato il progetto di tagli ai contributi pubblici per i gruppi assicurativi di Medicare Advantage; al contrario li aumenterà del 3,3%.

Humana, che realizza due terzi del fatturato con questo programma di assistenza sanitaria, è in netto rialzo (+6,7%). In rialzo anche UnitedHealth Group e Cigna.

"Considerato quanto sono magre queste società, questa notizia è significativa e potrebbe indicare dal 10 al 15% di aumento degli utili", spiega Phil Orlando, chief equity market strategist di Federated Investors a New York.

Più in generale il mercato rimbalza dopo il ribasso di ieri. La maggior parte degli investitori ritiene che i movimenti saranno limitati in attesa dei dati sull'occupazione di venerdì.

Alle 18,50 italiane, l'indice Dow Jones guadagna lo 0,67% a 14.670 punti; lo Standard & Poor's 500 sale dello 0,67% a 1.572,64, non lontano dal massimo storico a 1576,09 punti; il Nasdaq segna +0,81%.

Tra gli altri titoli, riflettori puntati sulle società di tlc dopo che il blog Alphaville del Financial Times ha scritto che Verizon Communications e AT&T stanno lavorando assieme per un'offerta per l'operatore mobile britannico Vodafone . Verizon sale dello 0,7%, AT&T sale dell'1%, mentre Vodafone guadagna il 2%.