Wall Street - Stocks to watch del 2 aprile

Tuttavia si potrebbe assistere a una certa cautela sui mercati in assenza di forti catalizzatori e in attesa del dato mensile sull'occupazione Usa in calendario venerdì.

Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, il benchmark decennale cede 3/32 e rende l'1,8469%, mentre il trentennale perde 2/32 per un rendimento del 3,0823%.

* Sotto i riflettori i titoli delle tlc dopo che il blog Alphaville del Financial Times ha scritto che Verizon Communications e AT&T stanno lavorando assieme per un'offerta per l'operatore mobile britannico Vodafone . Verizon e AT&T, entrambi componenti del Dow, non reagiscono alle indiscrezioni nel premarket, ma le azioni quotate a New York di Vodafone segnano un rialzo di oltre il 5% nel pre-market. Sulla piazza londinese il titolo guadagna oltre il 4%.