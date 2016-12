Wall Street - Stocks to watch del 26 marzo

NEW YORK, 26 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede gli ordini di beni durevoli di febbraio, stimati in rialzo del 3,8% (+0,5% al netto trasporti), l'indice immobiliare S&P/Case-Shiller di gennaio, che dovrebbe essere salito dello 0,9% (+7,9% su anno), l'indice sulla fiducia dei consumatori di marzo, previsto in calo a 68, e le vendite di nuove abitazione di febbraio, attese in flessione a 422.000 unità.