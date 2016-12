Borsa Usa, indici proseguono in calo su timori Cipro, eurozona

NEW YORK, 25 marzo (Reuters) - Continua a muovere in territorio negativo l'azionario Usa, nonostante l'ottimismo iniziale seguito all'accordo sul salvataggio di Cipro.

A preoccupare gli investitori sono i commenti del presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dujisselbloem per il quale il programma di salvataggio messo a punto per le banche cipriote rappresenta un nuovo modello da utilizzare per la risoluzione dei problemi del sistema finanziario di altri Paesi della zona euro.

Su questi commenti le banche Usa sono in ribasso con Morgan Stanley che cede lo 0,9%, mentre Bank of America arretra dell'1,2%.

United Therapeutics scivola del 2,4% dopo che la Fed ha respinto per la seconda volta un farmaco per curare l'ipertensione.

Guadagna l'1,7% Best Buy dopo che il fondatore del gruppo ha detto che tornerà a far parte della società come presidente emerito, aiutando così a dissipare le voci di una possibile messa in vendita di quote della società.