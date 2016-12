Borsa Usa, indici deboli, pesano commenti su salvataggio Cipro

NEW YORK, 25 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è in calo contenuto, nonostante l'ottimismo iniziale seguito all'accordo sul salvataggio di Cipro. A prevalere sono i timori degli investitori che la zona euro sposti il peso di aiutare le banche verso i titolari dei conti e gli obbligazionisti.

L'accordo per Cipro è stato in precedenza definito una soluzione una tantum ai problemi del debito, ma gli investitori hanno iniziato ad allarmarsi dopo che Jeroen Dujisselbloem, che guida l'Eurogruppo dei ministri delle finanze, ha detto a Reuters e al Financial Times che l'accordo su Cipro può rappresentare un nuovo modello per risolvere i problemi bancari della zona euro.

Il ministro delle Finanze olandese ha detto che qualora le banche avessero bisogno di una ristrutturazione e non riuscissero a realizzarla, si dovrebbe ricorre agli azionisti, agli obbligazionisti e ai titolari di conti non assicurati per contribuire alla ripresa della banca.

Dopo questi commenti le banche sono in deciso ribasso in Borsa: Morgan Stanley cede l'1,3% a 21,88 dollari, mentre Bank of America arretra dello 0,9% a 12,44 dollari.

Intorno alle 17,20 il Dow Jones cede lo 0,42% a 14.451 punti, il Nasdaq arratra dello 0,3% a 3.235 punti, mentre lo S&P500 cede lo 0,25% a 1.553 punti.

Red Hat Inc perde il 4,8% a 48,38 dollari dopo che Jefferies ha tagliato il prezzo obiettivo sul titolo.

United Therapeutics cede il 2,44% a 59,46 dollari dopo che la Fed ha respinto per la seconda volta un farmaco per curare l'ipertensione.

La controllante dell'University del Phoenix, Apollo Group sale del 7,2% a 18,26 dollari dopo l'annuncio di risultati migliori delle attese, nonostante il calo delle iscrizioni per il quarto trimestre consecutivo. Il titolo è il migliore nell'indice S&P 500.