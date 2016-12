Wall Street - Stocks to watch del 25 marzo

PARIGI, 25 marzo (Reuters) - Si profila un avvio di seduta positivo a Wall Street, che dovrebbe ricalcare il tono positivo delle borse europee e asiatiche sulla scia dell'accordo trovato in extremis la notte scorsa sul bailout di Cipro.

I prezzi dei Treasuries sono sotto pressione, penalizzati dall'accordo su Cipro che ha raffreddato l'appetito per gli asset considerati beni rifugio come i titoli di Stato. Il titolo Usa a dieci anni è in calo di 16/32, con un rendimento dell'1,97%.