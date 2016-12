Borsa Usa in lieve calo, S&P verso settima settimana positiva

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in leggerissimo calo a metà seduta, confermando che l'azionario Usa sta attraversando una fase di consolidamento dopo il rally di inizio anno.

L'indice S&P si avvia comunque a chiudere la settima settimana consecutiva in rialzo, evento che non si vedeva dal periodo dicembre 2010-gennaio 2011.

L'indice, che ha guadagnato quasi il 7% da inizio anno, deve affrontare una forte resistenza a 1.525 punti. Ma gli investitori, scommettendo su un ulteriore rialzo dell'indice, sembrano preferire non monetizzare i guadagni.

"Sembrano un po' prese di profitto, un normale consolidamento dopo un forte rally e forse i primi segni di nervosismo in vista del dibattito (sui tagli alla spesa) che si riaprirà al Congresso", spiega Fred Dickson, chief market strategist di D.A. Davidson & Co di D.A Davidson & co, Oregon.