Wall Street - Stocks to watch del 15 febbraio

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, in una seduta caratterizzata anche oggi da bassi volumi.

Alla ricerca di nuovi spunti, gli investitori guarderanno i numerosi dati macro in calendario oggi, dall'indice Empire State ai dati sui flussi capitale, dalla produzione industriale all'indice sulla fiducia consumatori.

Attorno alle 14,05 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,12%, il derivato sul Nasdaq lo 0,09% e il contratto a marzo sul Dow Jones lo 0,08%.

In Europa i prezzi dei Treasuries sono in rialzo, dopo la forte domanda registrata ieri dall'asta dei titoli a trent'anni e sulle nuove preoccupazioni per l'economia europa. Il titolo decennale sale di 1/32 con un rendimento del 2%. Mentre il trentennale guadagna oltre 7 punti e rende il 3,16%.

I titoli in evidenza oggi:

* KRAFT FOODS è in calo di oltre l'1% nel pre-borsa. Il gruppo alimentare ha stimato un utile del quarto trimestre in calo del 10,7% rispetto a un anno prima, ma ha migliorato le previsioni sugli utili per il 2013.

* HERBALIFE balza di oltre il 28% nel pre-bors adopo che ieri, in un filing alla Sec, l'investitore attivista Carl Icahn ha annunciato di aver portato la propria partecipazione al 12,98% della società specializzata in prodotti dietetici.