Borsa Usa procede incerta, S&P 500 tocca massimo da novembre 2007

NEW YORK, 13 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono incerti, con il Dow debole, mentre lo S&P 500 ha rallentato la corsa dopo aver toccato il massimo dal novembre 2007.

Scarso l'impatto degli indicatori macroeconomici, che non hanno impresso una direzione ai mercati.

Corre Comcast (+5% circa) dopo l'annuncio dell'acquisto del 49% di Nbc Universal per 16,7 miliardi di dollari. A vendere è General Electric (+3%), che ha deliberato un dividendo straordinario.

Deere & Co debole (-3% circa), sebbene il produttore di macchinari per il settore agricolo abbia superato le attese sugli utili trimestrali e migliorato l'outlook sull'intero anno.

Tra gli altri titoli in evidenza, la società biotech Pharmacyclis corre (+7% circa) dopo aver ottenuto il via libera delle autorità all'utilizzo del farmaco ibrutinib per il trattamento di alcune tipologie di tumore del sangue.