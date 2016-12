Wall Street - Stocks to watch dell'11 febbraio

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, suggerendo che la borsa Usa continuerà a muoversi sui picchi pluriennali toccati la scorsa settimana. Tuttavia, i volumi contenuti e l'assenza di indicatori economici potranno rendere il trading alquanto volatile.

In Europa le borse sono in leggera flessione, dopo la chiusura al rialzo di venerdì, in scia ai timori sulla situazione politica in Italia e Spagna. Oggi, inoltre, i mercati azionari di Giappone, Cina, Singapore e Corea del Sud sono rimasti chiusi per la festività del Capodanno lunare.