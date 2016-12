Wall Street - Stocks to watch del 7 febbraio

PARIGI, 7 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta cautamente positivo.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate in calo a 360.000 unità, e la produttività del quarto trimestre, prevista in flessione dell'1,3% (con un costo unitario del lavoro in crescita del 3%).