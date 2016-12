Borsa Usa piatta, mercato attende nuovi segnali dopo rally

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - L'azionario Usa annulla le lievi perdite iniziali e si riporta sulla parità in un mercato che attende nuove indicazioni operative dopo il recente rally che ha spinto l'indice S&P 500 ai massimi dei cinque anni.

Da inizio 2013 il benchmark S&P 500 ha messo a segno un rialzo del 6%, arrivando sui massimi da dicembre 2007, e il Dow Jones di recente ha brevemente rotto al rialzo la soglia dei 14.000 punti, rendendo ulteriori progressi dell'azionario sempre più impegnativi in assenza di forti catalizzatori.

"In generale, pensiamo che il prossimo ribasso di breve termine possa dare l'opportunità di rientrare nell'azionario in vista di un più ampio rally nei prossimi mesi, ma siamo scettici rispetto alla sostenibilità nel lungo termine di questi rialzi", dice Ari Wald, equity research analyst di C&Co\PrinceRidge a New York.