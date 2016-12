Borsa Usa, indici ritracciano, pesa debole dato ordini industria

NEW YORK, 4 febbraio (Reuters) - A Wall Street gli indici sono in ribasso dopo i deludenti dati degli ordini all'industria, ritracciando dai guadagni dell'ultima seduta che aveva portato l'indice S&P 500 ai massimi degli ultimi cinque anni e il Dow sopra quota 14.000 punti.

"E' atteso un ritracciamento. I mercati sono tirati per ragioni legate ai buoni dati macro e aziendali", dice Peter Kenny, managing director di Knight Capital di Jersey City, New Jersey.

Gli ultimi dati hanno indicato una modesta ripresa economica ma non sono stati abbastanza positivi da modificare le attese del mercato sul proseguimento della politica di stimolo della Fed.

"Ci troviamo sulla lama del rasoio, se così possiamo dire, in quanto non c'è una situazione abbastanza robusta nei dati economici per pensare che la Fed cambi la sua politica, ma allo stesso tempo la gente è consapevole che c'è un limite a tale politica e fino a quando continuiamo a stare dentro questo ambito i mercati si muovo al rialzo", dice Kenny.