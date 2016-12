Borsa Usa poco mossa dopo Pil deludente, attesa per Fed

Gli economisti sottolineano comunque che il calo dello 0,1% registrato dal Pil statunitense negli ultimi tre mesi dell'anno, causato in parte da un crollo della spesa governativa e da una riduzione delle scorte delle imprese, non è un indicatore di recessione.

L'indice S&P 500 si mantiene sopra quota 1.500, vista dai graficisti come una soglia chiave che determinerà la direzione generale del mercato nel breve termine. Il paniere è sulla buona strada per mettere a segno il mese migliore da ottobre 2011 e il migliore gennaio dal 1997.

Quello di oggi "è un ritracciamento molto modesto dopo una forte corsa", commenta Paul Zemsky, responsabile dell'asset allocation di ING Investment Management a New York. "E' troppo presto per la Fed per iniziare a parlare della fine del programma di acquisto bond, l'economia ha bisogno di stimoli per sostenere la ripresa".