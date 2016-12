Wall Street - Stocks to watch del 30 gennaio

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in un mercato che digerisce i recenti rialzi e aspetta una nuova tornata di dati macro chiave.

La borsa Usa ha corso nelle ultime settimane, con l'indice S&P 500 in rialzo per nove delle ultime dieci sedute. Il Dow Jones sta flirtando con quota 14.000 punti, un livello che non si vede da ottobre 2007. Molti analisti ritengono che ai livelli attuali il mercato debba prendersi una pausa.