Borsa Usa, S&P in calo dopo rally, Apple spinge Nasdaq al rialzo

NEW YORK, 28 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono contrastati. Se l'S&P 500 rallenta la corsa che lo ha portato nella seduta di venerdì sopra quota 1.500 punti per la prima volta in cinque anni, il Nasdaq muove in rialzo, sostenuto dal rimbalzo di Apple.

Secondo Richard Ross, strategist di Auerbach Grayson, il recente rally dell'S&P non rende immune l'indice da un possibile prossimo ritracciamento fino -3%. "Ciò nonostante vediamo un momento molto positivo e una buona stagionalità. Fattori tecnici supportano la crescita a lungo termine del mercato" aggiunge.

Per quanto riguarda le trimestrali Usa, dati Thomson Reuters mostrano che delle 150 società dell'S&P 500 che hanno reso noti i conti fino ad oggi, circa il 67,3% ha battuto le attese degli analisti.

Le buone performance di Caterpillar aiutano a limitare le perdite del Dow Jones. Il colosso Usa, che oggi ha diffuso la trimestrale, ha detto di aspettarsi che l'economia cinese migliorerà, rassicurando così gli investitori spaventati da un possibile rallentamento della seconda economia mondiale.

Intorno alle 18,40 gli indici Dow ed S&P 500 cedono lo 0,1%, mentre il Nasdaq avanza dello 0,34%.

Tra gli altri titoli, APPLE guadagna terreno dopo lo scivolone del 14,4% delle ultime due sedute. Con un rialzo del 2,7%, il produttore di iPad e iPhone è tornato ad essere la prima società Usa per capitalizzazione di mercato mentre EXXON MOBIL, che cede lo 0,9%, è scivolata in seconda posizione. Tuttavia, secondo Ross di Auerbach Grayson, "ci potrebbe essere un potenziale ribassista in Apple nel caso di un deciso ritracciamento del mercato".

KERYX BIOPHARMACEUTICALS vola del 68% dopo aver annunciato che il suo farmaco sperimentale per problemi renali ha registrato risultati positivi in un test clinico di fase avanzata.

Sale del 5% HESS Corp in scia all'annuncio dell'uscita dal business della raffinazione, operazione che permetterà al gruppo di liberare fino a 1 miliardo di capitale. Inoltre l'hedge fund Elliott Associates sta aspettando il via libera per poter aqcuisire 800 milioni di dollari in azioni Hess.