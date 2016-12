Borsa Usa in lieve calo dopo rally, Caterpillar in rialzo

NEW YORK, 28 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in lieve calo nelle prime battute, con gli investitori riluttanti a fare grosse scommesse dopo il recente rally, nonostante i risultati di Caterpillar.

L'S&P è reduce da otto sedute consecutive al rialzo, la serie di chiusure positive più lunga degli ultimi otto anni. Venerdì l'indice ha chiuso sopra quota 1.500 punti per la prima volta in cinque anni.

Caterpillar Inc sale dell'1,5% dopo che l'utile adjusted relativo al quarto trimestre è risultato migliore delle attese, anche se i ricavi si sono fermati leggermente sotto il consensus. Il colosso Usa ha inoltre detto di aspettarsi che l'economia cinese migliori, anche se non tornerà ai tassi di crescita del 2010 e del 2011.

"Non si può trovare un indicatore globale migliore di Cat e la gente sembra soddisfatta dei numeri, che suggeriscono che ci potrebbe essere meno preoccupazione per il rallentamento dell'economia cinese", spiega Wayne Kaufman, chief market analyst presso John Thomas Financial a New York.