Wall Street - Stocks to watch del 10 gennaio

NEW YORK, 10 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa si prepara a vivere la seconda seduta consecutiva di guadagni con l'Europa che staziona vicino ai massimi di diversi mesi e l'Asia che ha chiuso in rialzo grazie a buoni dati macro dalla Cina.

In particolare l'export cinese è rimbalzato sorprendentemente a dicembre ai massimi di sette mesi, chiudendo in bellezza l'anno per un'economia che aveva sofferto sette trimestri di rallentamento.