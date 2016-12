Borsa Usa in calo su accordo banche, dubbi su utili trim4

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo dopo che alcune banche americane hanno acconsentito a pagare miliardi di dollari nel quadro di un accordo con le autorità di vigilanza Usa.

Dieci istituti Usa pagheranno complessivamente 8,5 miliardi di dollari per mettere fine a una serie di contestazioni relative a casi di pignoramenti di immobili. Tra le banche coinvolte Bank of America, Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.

Tra le banche coinvolte nell'accordo, Bank of America cede lo 0,6%, dopo aver toccato i massimi da maggio 2011 in scia a un accordo raggiunto con Fannie Mae, per circa 11,6 miliardi di dollari.