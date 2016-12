Borsa Usa perde terreno dopo picchi 5 anni, focus su trimestrali

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - Gli indici azionari statunitensi perdono terreno sulla scia di una serie di realizzi che mettono fine al recente rally, grazie al quale l'indice S&P è volato venerdì sui massimi di 5 anni. Il focus dei trader è ora puntato all'inizio della nuova stagione delle trimestrali, al via domani.

Nella seduta odierna, buona parte degli investitori resterà alla finestra in attesa dei dati corporate del quarto trimestre 2012, che dovrebbero essere solo leggermente migliori rispetto a quelli poco brillanti dei tre mesi precedenti. Gli analisti hanno infatti ridimensionato decisamente le stime sui conti societari fatte in ottobre.

Inoltre, in Usa come in Europa, saranno in luce i titoli finanziari all'indomani del nuovo accordo sugli standard di liquidità previsti dalle regole di Basilea3. La decisione di "Basilea sarà un fattore positivo per l'azionario" aggiunge Cardillo.