Borsa Usa in lieve rialzo, investitori cauti dopo rally vigilia

"Le nuvole persistono all'orizzonte. Non sappiamo ancora come verranno dissipate, ma probabilmente non ci saranno calamità", dice Jeff Meyerson, trader di Sunrise Securities.

I dati sull'occupazione migliori delle attese non sono riusciti dare una spinta decisa gli indici: "Le cifre pongono tuttavia le basi per una lettura molto positiva del dato sui non farm payroll attesi domani", spiega Andrew Wilkinson, strategist di Miller Tabak & Co.