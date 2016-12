Wall Street - Stocks to watch del 2 gennaio

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso rialzo indicando una partenza con slancio per la borsa Usa dopo il via libero definitivo alle norme per evitare il cosiddetto 'baratro fiscale' che avrebbe provocato forti aumenti di tasse e tagli alla spesa trascinando l'economia statunitense in recessione.