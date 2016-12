Borsa Usa debole, ancora timori "fiscal cliff"

MILANO, 28 dicembre (Reuters) - La borsa Usa è debole, con l'indice S&P che va verso la quinta seduta consecutiva in ribasso, mentre il presidente Barack Obama e i leader del Congresso stanno facendo un ultimo tentativo per evitare il "fiscal cliff".

E' previsto un incontro alla Casa Bianca oggi pomeriggio per evitare che scattino automatici tagli di spesa e aumenti alle imposte che potrebbero portare l'economia statunitense in recessione.

Il Congresso potrebbe tentare di approvare un provvedimento retroattivo su tasse e spese il primo gennaio, quando le misure automatiche entrebbero in vigore.

Barnes & Noble è in netto rialzo dopo l'annuncio che Pearson farà un investimento strategico nella sua divisione Nook Media.

MagicJack Vocaltec sale dopo le previsioni sui conti del trimestre e dopo la nomina di Gerald Vento, come presidente e AD.

Aeterna Zentaris balza dopo l'accordo con la Food and Drug Administration in merito alla procedura per la registrazione dell'AEZS-108.