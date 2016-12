Wall Street - Stocks to watch del 28 dicembre

NEW YORK, 28 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo facendo presagire un avvio in contrazione per i mercati americani.

In ribasso anche le borse europee con gli investitori che restano focalizzati sugli ultimi sviluppi del negoziato in corso a Washington per evitare l'entrata in vigore del fiscal cliff a partire dalla prossima settimana. Il presidente Barack Obama e gli esponenti politici dei democratici e dei repubblicani stanno tentando un ultimo round di incontri prima della scadenza della fine dell'anno alla ricerca di un'intesa.

Sul fronte macro, oggi sono attesi i dati del Pmi Chicago dicembre alle 15,45 e le vendite immobiliari in corso di novembre alle 16,00.

Intorno alle 13,00 italiane, il futures sul Dow Jones cede lo 0,31%, quello sullo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,33%, mentre il derivato sul Nasdaq è quasi invariato.

L'obbligazionario vede i rendimenti dei Treasuries in calo con gli investitori che preferiscono mantenere i risparmi negli asset più sicuri in vista dell'ultimo round di incontri per evitare il fiscal cliff. Il rendimento dei decennali cede 1 punto base all'1,7234%.

I titoli in evidenza:

* Il fornitore di tv satellitare DirecTV Group annuncia un incremento del costo sul proprio servizio del 4,5% a partire dal prossimo febbraio a causa dell'incremento dei costi dei programmi.