Wall Street - Stocks to watch del 21 dicembre

NEW YORK, 21 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto calo e lasciano prospettare un avvio di seduta negativo per la borsa Usa, in scia al momentaneo intoppo nelle trattative per risolvere il nodo fiscale. In particolare, una proposta del leader dei Repubblicani John Boehner non è riuscita a trovare l'appoggio sufficiente dal suo stesso partito.