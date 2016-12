Borsa Usa ancora incerta su timori slittamento accordo 'fiscal cliff'

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono poco mossi, con gli investitori che temono un possibile slittamento dell'accordo sul budget Usa dopo che il presidente Barack Obama ha minacciato di porre il veto su un controverso piano b dei repubblicani.

Tale piano prevede aumenti solo per i redditi superiori al milione di dollari, mentre l'Amministrazione Usa chiede che gli incrementi della pressione fiscale scattino oltre 400.000 dollari.

"Almeno nella forma sembra che siano stati avanzati degli ultimatum, i quali vincoleranno entrambi le parti" dice Quincy Krosby, strategist di Prudential Financial.

In un contesto simile la borsa statunitense ha mostrato una scarsa reazione a una serie di dati economici migliori delle previsioni, tra cui il Pil del terzo trimestre e i numeri relativi al mercato immobiliare.

La migliore performance relativa dell'indice S&P 500 è da collegare anche al balzo di oltre il 33% di Nyse Euronext dopo l'annuncio dell'offerta di acquisizione da parte di IntercontinentalExchange per un controvalore complessivo di circa 8,2 miliardi di dollari (6,2 miliardi di euro). ICE perde lo 0,6%.

Herbalife cede oltre il 5% sulla notizia che il menager di hedge fund Bill Ackman scommette contro la società in un'operazione 'short' di fine anno.

Scivola di oltre l'8% la catena di beni per la casa Bed Bath & Beyond, $56.55 in scia alle previsioni sugli utili trimestrali inferiori alle attese del mercato. Ciò ha spinto diversi broker a tagliare il target price sul titolo.