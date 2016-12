Wall Street - Stocks to watch del 20 dicembre

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa preannunciano un avvio di Wall Street tra poco mosso e in ribasso. Dagli ultimi colloqui tra Repubblicani e Democratici sul budget Usa sono emersi infatti nuovi segnali di frizione, che stanno frenando gli investitori in Europa e influenzeranno anche l'aperura della borsa americana.