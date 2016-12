Borsa Usa in rialzo su segnali positivi colloqui per fiscal cliff

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - La borsa Usa è in rialzo, incoraggiata dai segnali positivi sulle negoziazioni sul "fiscal cliff", anche se Repubblicani e Democratici continuano a punzecchiarsi al Congresso.

Il portavoce repubblicano alla Camera John Boehner ha detto che l'ultima offerta del presidente Barack Obama sulla tassazione dei ricchi "non c'è ancora", ma di essere fiducioso nella possibilità di un'intesa entro il 31 dicembre che eviti i forti aumenti di imposte e tagli alla spesa. La Casa Bianca ha rigettato la proposta di Boehner in quanto non in linea con la richiesta di Obama di un maggiore carico fiscale sui redditi più elevati, ma si augura che entrambe le parti possano lavorare sulle divergenze ancora esistenti.