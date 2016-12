Borsa Usa in rialzo su speranze accordo "fiscal cliff" sia vicino

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - La borsa Usa guadagna terreno negli scambi della mattinata sulle attese che i negoziati tra Democratici e Repubblicani portino a un accordo per evitare il "fiscal cliff".

Il portavoce repubblicano della Camera John Boehner ha detto di sperare in un'intesa sul bilancio, aggiungendo che i colloqui con il presidente Barack Obama sul tema sono ancora in corso.

"Stiamo ricevendo una serie di frammenti di notizie che indicano un atteggiamento accomodante sia da parte di Boehner che di Obama e questo alimenta sul mercato la sensazione che si possa raggiungere un accordo", commenta Michael Holland di Holland & Co a New York.

Gli investitori sono riluttanti a fare grosse scommesse a fronte dell'incertezza sul "precipizio fiscale", una combinazione di forti aumenti fiscali e tagli alla spesa che molti temono possa far precipitare l'economia in recessione, nel caso in cui dovessero entrare in vigore l'anno prossimo.