Wall Street - Stocks to watch del 18 dicembre

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo intendere che l'azionario possa estendere il rialzo che lo ha portato ai massimi da due mesi, in un mercato più ottimista su un accordo che eviti il "fiscal cliff".

Il mercato nelle ultime settimane si è mosso senza una direzione precisa, con gli investitori poco disponibili a scommettere a causa delle incertezze per i conti pubblici Usa.

Le speranze per un accordo sono cresciute ieri quando il presidente, Barack Obama, ha fatto una controfferta ai repubblicani, che include dei cambiamenti sulle tasse ai più ricchi, ha detto una fonte vicina ai colloqui.

Molti investitori temono che il "fiscal cliff", un insieme di forti aumenti di imposte e tagli alle tasse che potrebbero entrare in vigore in mancanza di un accordo, possa riportare l'economia in recessione.