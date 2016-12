Borsa Usa positiva su speranze colloqui per fiscal cliff

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - La borsa Usa si rafforza verso fine mattinata, incoraggiata dai segnali di un primo vero movimento questo fine settimana nelle negoziazioni sul fiscal cliff", anche se i volumi sono sottili.

A livello settoriale vanno bene i finanziari, con l'indice S&P Financial Index in rialzo dell'1,6%. Bank of America avanza del 2,6% e Citigroup del 2,7%.